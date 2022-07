Der Kult um Bauer Franz

Über Nacht zum Internetstar: Bauer Franz aus Hinang hat geschafft, wovon viele träumen. Mit über 70 wurde er zu einem der bekanntesten Gesichter im Allgäu. Sogar ein eigener Song ist ihm gewidmet. Dabei wollte er den Rummel gar nicht.

15.07.2022 | Stand: 10:17 Uhr

„I brüech doch des gar it“, winkt Bauer Franz im Gespräch mit allgäu.life den Kult um seine Person ab. Mittlerweile werde er fast überall erkannt - und auf das legendäre Interview mit Franz Xaver Gernstl angesprochen. Der preisgekrönte Dokumentarfilmer kam vor vier Jahren auf den Hof von Bauer Franz im Sonthofer Ortsteil Hinang vorbei und verwickelte ihn in ein amüsantes Gespräch über Kindheit, Käs und so manchen Kaiserschmarrn. Dabei haute Bauer Franz einen Kultspruch nach dem anderen raus. Zum Beispiel: „I brüech kui Pizza it!“ Oder auch: „Iss Du, was Du witt und i iss, was i iss.“ Mit diesen Ansagen eroberte der verschmitzte Allgäuer mit Filzhut die Herzen einer großen Fan-Gemeinde.

Nachdem die Sendung im Bayerischen Fernsehen gelaufen war, postete Nutzer „ich halt“ im Oktober 2013 das Video auf YouTube. Die Resonanz war überwältigend. Mittlerweile haben es über 120.000 Nutzer angeschaut und die Lebensweisheiten von Bauer Franz genossen. „Sau guat der Kerle“ oder „Wenn no all so wearet wie der“ lauten die Kommentare.

Ähnlich sieht es Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (Freie Wähler): „Mir gefällt, wie bodenständig er rüberkommt. Statt jedem Trend nachzujagen, besinnt er sich auf seine Allgäuer Wurzeln. Das tut uns allen gut.“

In die Öffentlichkeit zieht's ihn nicht

Damit nicht genug: Bauer Franz und sein Lebensmotto „I bi z’frieda“ inspirierte die Allgäuer Mundart-Band Losamol sogar zu einem gleichnamigen Album sowie einem Track mit dem Sample des legendären Satzes. „So Leit, der Kerle aus Hinang hot eis dermaßa beeindruckt, dass mit seine original Aussaga aus dem Video gnomma hom und an Song drauß gmocht hom! Des isch mol a richtiga Allgaier!“, feiern Thomsun, Jo-Lion, Mate und EdwardTewntyOne ihr Vorbild.

Bauer Franz, der normalerweise am liebsten auf dem Hof oder im Holz zu finden ist, kann die Begeisterung rund um seine Person kaum glauben: „Sogar wenn i beim Arzt z‘ Kempta bi, kennet se mi. Aber i brüech doch den ganza Rummel it“, erzählt er am Telefon. Groß in die Öffentlichkeit hat es ihn noch nie gezogen. Er ist eben ein Macher und kein Showman. Obendrein gilt er als treue Seele: Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hinang ist er schon seit über 60 Jahren Mitglied und hat schon viele Übungen und Einsätze bestritten.

So eisern wie er sich fürs Gemeinwohl engagiert, bleibt er auch in einem anderen Punkt: Eine Pizza hat er bis heute immer noch nicht probiert – und das obwohl er nach dem legendären Interview zahlreiche Einladungen erhielt. Natürlich auch von allgaeu.life. Doch auch in diesem Fall bleibt Bauer Franz standhaft und ruft lieber seinen Kultspruch unter schallendem Gelächter ins Telefon: „Pizza?! I brüech doch kui Pizza“. Z’frieda ist und bleibt Bauer Franz auch so.