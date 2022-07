"Desperate Housewives" in Memmingen: 5 Gründe, warum diese Stadtführung alles andere als langweilig ist

Gerüchte, Skandale, Lästereien und dann noch die Probleme mit den Männern: Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gebannt die Irrungen und Wirrungen von fünf verzweifelten Hausfrauen, den "Desperate Housewives". Seit genau zehn Jahren gibt es diese nun auch in Memmingen, in einer Version aus dem 17. Jahrhundert. Die Stölzlin und die Streckin führen durch ihre Zeit und und dabei durch die Stadt. 5 Gründe, warum diese Führung alles andere als langweilig ist.

27.07.2022 | Stand: 11:43 Uhr

1. Ein Skandal jagt den nächsten

"Haben Sie schon davon gehört?", der Stölzlin, gemimt von Heidi Stölzle, brennt der neuste Klatsch unter den Fingernägeln. "Susanna Sichelbein, die Tochter des Malers Sichelbein hat sich mit Unzucht befleckt", erzählt sie der Streckin, gespielt von Sabine Streck. Mit einem würtembergerischen Zeugmacher landete die junge Frau im Bett und sei nun von ihm schwanger. Da kann die Streckin nur den Kopf schütteln. "Und das noch vor der Eheschließung." Was das wohl für Konsequenzen hat?

Einig sind sich die beiden Frauen selten. Es wird gezickt und gezankt. Bild: Stefanie Gronostay

Lästern macht Spaß und zusammen erst recht! Da sind sich die beiden Frauen ausnahmsweise einig. Der neuste Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft, Gerüchte und kleine Skandale sind auch im Jahr 1670 die vorherrschenden Gesprächsthemen. Egal ob bei der reichen Patrizierin oder der einfachen Bürgersfrau: Der eigene Alltag wird interessanter, wenn man über die Probleme anderer reden kann. Auch wenn die Strafe durch den Lästerstein droht, den "lästernde Weiber" um den Knöchel gebunden quer durch die Stadt ziehen müssen, vom Kemptner bis zum Ulmer Tor. "Das trifft aber nur wieder die Frauen. Bei Männern ist das nämlich kein Lästern, sondern nur das Austauschen von Meinungen", beschwert sich die Streckin.

2. Auch im 17. Jahrhundert hatten die Frauen nichts zum Anziehen

Ein voller Kleiderschrank und nichts anzuziehen? Dieses Problem hatte wohl schon jede Frau ein Mal. Auch unsere beiden Tratschtanten aus der Vergangenheit haben damit zu kämpfen. Denn jede der beiden ist an die Regeln ihrer Zunft gebunden. Die Eine ist eine wohlhabende Patrizierin. Zwar hat sie viel Stoff zur Auswahl, muss sich jedoch an die Farbe Schwarz halten. Die Farbe Rot ist dem Adel vorbehalten. "Ich darf nur die Felle von heimischen Tieren tragen, von Fuchs, Hase und Biber", klagt die Stölzlin. Ansonsten drohe sie im Rathaus angeschwärzt zu werden. Die Andere ist eine einfache Bürgersfrau und darf nicht einmal Knöpfe auf ihrem Oberkleid tragen. "Zudem werden die Stoffe immer teurer, da sie sogar bis nach Franfurt verkauft werden", klagt die Streckin. Die modischen "Beinkleider" aus der Neuzeit wollen die beiden so gar nicht verstehen. "Wo werden denn dann die Flohfallen versteckt", fragt sich die Streckin. Denn vor Körperläusen sei schließlich niemand gefeit, weder Bettler noch Kaiser.

3. Es wird geflirtet, was das Zeug hält

Die Sache mit den Männern ist immer so eine Sache... Auch in der Vergangenheit lief nicht immer alles rund. "Ich habe jeden Abend Angst, dass mein Mann besoffen in den Stadtbach fällt", klagt die Streckin. Während die desperate Hausfrau abends brav zuhause sitzen muss und wegen der Ausgangsperre nicht ausgehen darf, vergnügt sich der Ehemann im Wirtshaus namens "Elend". Da ist der Ärger vorprogrammiert. Glücklicherweise ist so eine Ehe ja nicht von ewiger Dauer. Stirbt nämlich der geliebte Gatte, kann die Bürgerswitwe durchaus noch einmal heiraten.

Quer durch Memmingen geht es mit den Frauen. Vor der historischen Sadtkulisse vergisst man schnell, in welchem Jahr man sich tatsächlich befindet. Bild: Stefanie Gronostay

4. Es gibt Beauty-Tipps inklusive

Wer schön sein will, lässt sich verwöhnen: So lautet das Motto der wohlhabenden Stölzlin. So geht es regelmäßig zum Baden und Entspannen in die Badstuben. Von Wasser möchte die Streckin nichts wissen. "Das ist mir nicht geheuer. Weder zum Trinken, noch zum Baden", sagt sie. Sie benutze lieber Öle und Fett, um die bösen Geister fern zu halten und gesund zu bleiben. Dabei schwört sie vor allem auf das Sünderfett der Armen. Das jedoch ist rar und nur schwer zu bekommen. "Es werden nicht so oft Menschen gehängt und dann müssen sie auch noch fett sein", klagt sie. Doch dieses Mal hatte sie Glück. Es gibt wieder welches beim Schafrichter. "Ich habe mich auch gleich von ihm einrenken lassen, denn niemand kennt den menschlichen Körper so gut wie er", erzählt sie stolz.

5. Tipps und Tricks für die Probleme des Alltags

Ob Sorgen, Langeweile oder Traurigkeit: Zusammen ist alles leichter. Nach einem Pläuschchen mit der besten Freundin sieht die Welt gleich ganz anders aus. Auch vor 350 Jahren hatten die Menschen Geldprobleme, Zoff mit der Familie und persönliche Probleme. Halt findet man in der Gemeinschaft und im Glauben an Kräuter und die Natur. So tragen die Frauen Engelwurz bei sich, um den Teufel zu vertreiben und Böses fern zu halten. "Das werde ich gleich mal meiner Nachbarin vorbeibringen, denn sie sagte, dass sie einen Teufel im Bett hat", beschließt die Streckin. Die Frauen tauschten sich innerhalb einer Zunft untereinander aus. "Viele realisierten, dass es anderen genauso geht und das hat es ein bisschen einfacher gemacht", sagt Heidi Stölzle. Gerade die Handwerker und Weber hatten es zu dieser Zeit nicht leicht, da sie immer ärmer wurden. "Viele Mütter wussten damals nicht, wie sie die Familie über den Winter kriegen", erzählt die Stadtführerin. Die Figuren der Stölzlin und Streckin mögen frei erfunden sein, aber nicht die Probleme und Begebenheiten des 17. Jahrhunderts.