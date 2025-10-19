Söder: Olympia-Abstimmung entscheidend über München hinaus

Der Bürgerentscheid über eine Münchner Olympia-Bewerbung am kommenden Sonntag hat aus Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder große Symbolkraft über die Landeshauptstadt hinaus. Die Stimmung sei gut, München könne und wolle es, sagte der CSU-Politiker in einem Interview der «Bild am Sonntag».

«Aber es ist unsicher, ob es in Berlin und Hamburg mit der dortigen politischen Struktur jeweils eine Mehrheit für Olympia geben würde. Der Bürgerentscheid in München über eine Bewerbung ist deshalb fast schon die Vorentscheidung für Olympia in Deutschland», erklärte Söder und betonte: «Wenn es hier nicht klappt, dann wohl auch woanders nicht.»

Zudem will sich auch noch die Region Rhein-Ruhr bewerben. Alle vier deutschen Interessenten haben die erste Stufe des nationalen Bewerbungsverfahrens erfolgreich gemeistert. Im Raum steht dann eine Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044.

Söder sieht international größte Chancen für München

Söder verwies darauf, dass München im internationalen Ranking der stärksten Sportstädte Platz sieben belegt und damit klar vor seinen nationalen Konkurrenten liege. «München ist weltweit bekannt und beliebt. Deshalb haben wir die größten Chancen, am Ende die Bewerbung für Deutschland beim IOC zu gewinnen», betonte der bayerische Ministerpräsident.

München hatte 1972 die Olympischen Spiele ausgerichtet. 2022 sorgten im Olympiapark die European Championships mit Europameisterschaften in mehreren Sportarten für große Sport-Begeisterung und befeuerten die Diskussion um eine Olympia-Bewerbung.