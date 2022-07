Die besten Fotos vom Ikarus-Festival

Es war die Electro-Mega-Party des Jahres im Allgäu: Am frühen Sonntagmorgen ist auf dem Flughafen-Gelände in Memmingerberg das Ikarus-Festival zu Ende gegangen. Seit Donnerstag tanzten und feierten rund 30.000 Besucher an drei Tagen - laut Veranstalter war das Festival ausverkauft. Auf sechs Bühnen, unter anderem Open Air, in Flugzeug-Sheltern und in einem großen Zelt, legten über 80 DJs auf. allgaeu.life zeigt Dir die besten Bilder von allen drei Ikarus-Tagen - klick Dich durch unsere Galerien.

15.07.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Sonne satt und wummernde Bässe – der Samstag präsentiert sich nach den Gewitterschauern vom Vorabend wieder von seiner besten Seite. Und so herrscht schon ab Mittag dichtes Gedränge auf dem Weg vom Campingplatz zu den Bühnen. Zusätzlich zu den regulären Festival-Besuchern lockt das sommerliche Wetter eine große Anzahl an Tagesgästen auf das Ikarus - viele drängen sich ab 14.30 Uhr vor der Hauptbühne, als Star-DJ Alle Farben eineinhalb Stunden lang seine Hits (unter anderem "Bad Ideas" und "Please Tell Rosie") spielt.

Wer die Beats etwas härter mag, findet in den Sheltern bei DJs wie Anja Schneider oder Oliver Huntemann das Passende - Schutz vor Sonnenbrand inklusive. Auch am Abend und in der Nacht legen dort bekannte Namen der Szene auf, etwa Dominik Eulberg oder Monika Kruse. Die große Party steigt an der Open-Air-Bühne bei Acts wie Gestört aber Geil, den Ostblockschlampen und Moonbootica - um 23 Uhr leuchtet der Himmel beim großen Ikarus-Feuerwerk. Bis um 4 Uhr am Sonntagmorgen dauert die Party, dann kriechen die Ikarus-Camper ein letztes Mal in ihre Zelte.

Ihr Durchhaltevermögen zeigen die Electro-Fans bereits am Freitag, als am Abend zwei Gewitterschauer niederprasseln. Der zweite Platzregen kurz vor 23 Uhr sorgt dafür, dass der von vielen erwartete Auftritt von Fritz Kalkbrenner verschoben werden muss. Vom Feiern hält das aber kaum jemanden ab: In den Sheltern herrscht dichtes Gedränge - ebenso im großen Ikarus-Zelt, in dem es DJ Sam Paganini krachen lässt. Seine harten Techno-Beats, die erhöhte Bühne und die Lasershow versprühen einen Hauch von Mayday in Memmingerberg.

2018 soll das Ikarus-Festival auf dem Allgäu Airport dann in seine vierte Runde gehen. Bis dahin wünscht allgaeu.life viel Spaß mit den besten Bildern und unserem Campingplatz-Video von diesem Wochenende.