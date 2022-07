Die Joker sind weg, jetzt kommt die Feuerwehr!

Tatüta... what!? Dort, wo früher hochklassiges Eishockey gespielt wurde, stehen bald die Einsatzwagen der Feuerwehr. Am Dienstag testeten die Kaufbeurer Feuerwehrler ihre neue Interimswache und probten den Ernstfall. Warum die Ausfahrt jetzt schon 'das Mauseloch' genannt wird, erfährst Du bei uns im Video.

27.07.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Es riecht nach Diesel, die Motoren dröhnen. Fahrzeugscheinwerfer tauchen die Tribünen in grelles Licht, Blaulicht huscht durch die Halle, Bremsleuchten flackern. Zufahren, stoppen, orientieren an den gelben Führungslinien und einer Signalstange an der Wand.

Feuerwehr zieht bald ins Eisstadion Kaufbeuren

Es geht um Zentimeter. „Wenn es auf der Höhe des Scheinwerfers passt, schrammen die tonnenschweren Feuerwehrautos auch nicht gegen den Betonabsatz am Boden“, sagt Feuerwehr-Kommandant Thomas Vogt und lächelt seinen Jungs anerkennend zu. Es ist ein ganz besonderer Test, der an diesem Dienstagabend die Einsatzkräfte auf Trab hält. Wenn die Feuerwehr ihre Interimswache im alten Eisstadion in zweieinhalb Wochen endgültig bezieht, muss jeder Fahrer den Kurvenradius an der Ausfahrt sogar im Halbschlaf vor Augen haben.

Vier Meter breit und 3,60 Meter hoch – so groß ist die Öffnung an der Nordseite der Halle, versehen mit einer scharfen Kurve. Die zehn Meter lange ausladende Drehleiter da durchsteuern? „Das ist, wie einen Faden durch ein Nadelöhr fummeln“, sagt ein Feuerwehrmann. An diesem Dienstagabend ist genau dies an dem als Mauseloch verschrieenen einzigen Durchlass der Arena gefordert, immer und immer wieder. In der Hauptfeuerwache rollen die Einsatzwagen problemlos aus den Garagen, die Fahrer steuern direkt auf die Ausfahrt in der Neugablonzer Straße zu.

Doch die Wache wird Ende Februar abgerissen und danach neu gebaut. Bis dahin ist also Zeit, im Stadion zu üben und wenn nötig zu rangieren, während dahinter fünf Fahrer in ihren Feuerwehrautos warten müssen. Im Ernstfall undenkbar. Als Blaulicht-Killer, wie Vogt die Hallenkanten und überhängenden Dächer an der Ausfahrt bereits bezeichnet hat, präsentiert sich das Mauseloch an diesem Abend aber nicht.

Der Kommandant freut sich auch darüber, denn zusätzlichen Ärger braucht er nicht. Er ist nicht nur Stadtbrandrat, sondern derzeit mit seinem Team, den Hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Helfern Umzugsmanager und speziell an diesem Abend so etwas wie ein Choreograf. „Jedes Fahrzeug hat seinen Platz“, sagt er, hält ein Blatt Papier hoch und deutet auf die Spielfläche aus Beton, auf der mittlerweile die Einsatzautos kurven, weiten Bögen ziehen und abgestellt werden. Sechs Fahrzeuge nebeneinander am Kopf des Feldes, sechs versetzt dazu. „Wichtig ist, dass jeder Fahrer im Ernstfall mit keinem anderen ins Gehege kommt“, sagt er.

Bis zu 17 Fahrzeuge sowie weitere Anhänger und Container stehen künftig dort, wo früher die Joker dem Puck nachgejagt sind. „Platz ist genug da“, sagt Vogt. An Aluminiumschienen unter der Decke des Stadions werden noch die Andockstationen mit Strom und Druckluft für die Fahrzeuge installiert. Bei Frostgefahr kommt Dunkellicht zum Einsatz, das punktgenau am Boden die Temperatur hebt, um die Löschmittel einsatzbereit zu halten.

Einfach ist es nicht

Büros, Einsatzzentrale, Lager, Werkstatt, Kleiderkammer und Sanitärräume sind hergerichtet oder werden derzeit bezugsfertig gemacht. Die Einsatzkräfte fühlen sich sicher, obwohl das marode Stadion einst bekanntlich ziemlich plötzlich gesperrt wurde. Eine Sanierung, laufende Kontrollen, ein Betretungsverbot der vom Salz angegriffenen Betontribünen und das entlastete Dach hat das Leben der alten Arena nun noch einmal verlängert.

„Es ist nicht einfach“, sagt Vogt, „aber wir freuen uns über diese Ausweichmöglichkeit.“ Aufmerksamkeit wird diese Interimslösung weit über Kaufbeuren hinaus auslösen. Möglicherweise gibt es bald auch Führungen durch das Eisstadion, das zur Wache wird. Dann müsste Vogt auch noch Eventmanager spielen.