Die New Yorker MET in Kempten erleben? Kein Problem!

Das ist sehens- und hörenswert! Wer nicht gerade 7.000 Kilometer nach New York fliegen will, um Anna Netrebko in der Metropolitan Opera live zu erleben, kann jetzt auch einfach ins Kemptener Kino gehen. Das Colosseum-Center überträgt in diesem Jahr 18 Inzenierungen live. Welche das sind, und wie Du an Karten kommst, erfährst Du hier.

01.03.2023 | Stand: 10:45 Uhr