Die Polizei überwacht den Plärrer künftig mit Videokameras

Zum Frühjahrsplärrer 2022 kamen so viele Menschen wie nie zuvor. Die Augsburger Polizei hat auch deshalb ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet.

Von Ina Marks

24.03.2023 | Stand: 09:23 Uhr

Irgendwann ließ die Polizei die Zugänge zu den Bierzelten sperren. So voll waren das Schaller- und das Binswanger-Zelt. Die Einsatzleitung erwägte sogar, das gesamte Gelände abzuriegeln. In der Geschichte des Augsburger Plärrers hatte es diese Ausnahmesituation noch nie gegeben. Tausende Menschen hatten den Frühjahrsplärrer 2022 zeitgleich gestürmt - es war der Erste nach der Corona-Pandemie. Die Polizei zog daraus Konsequenzen. Ab dem kommenden Osterplärrer wird das Volksfest in Absprache mit der Stadt videoüberwacht. Hinter der Entscheidung stecken weitere Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.