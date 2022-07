Die pure Musik: Warum Barbara gerne auf der Straße spielt

Als freiheitliebender Mensch teilt sich Barbara Georgii aus Kranzegg ihre Zeit selbst ein. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die vierfache Mutter erwachsener Kinder mit Gelegenheitsjobs und Auftritten als Sängerin. Ihre Spezialität: französische Chansons. Ihre schwierigste Übung? Auf der Straße zu singen. Und das macht sie immer wieder gerne: In Ulm, in Oberstdorf oder auch in Kempten. Dort haben wir die 58-Jährige begleitet und für Dich eine Hörprobe aufgenommen.

21.07.2022 | Stand: 11:14 Uhr