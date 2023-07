Die Schließung der Augsburger Rockfabrik wird ein Fall für das Gericht

Nachdem der bekannte Augsburger Nachtclub Rockfabrik dichtmachen musste, erhob der Betreiber Vorwürfe. Ein Verfahren am Landgericht zeigt nun, worum es geht.

18.07.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Der Text auf der Internetseite der "Rockfabrik" ist unmissverständlich. Im Juni musste der beliebte Nachtclub schließen, der in Augsburg eine Institution ist, 37 Jahre war er am Standort eine wichtige Anlaufstelle für viele Menschen gewesen. Auf der Homepage steht, dass der TÜV Mängel festgestellt habe, die behoben werden müssten, wollte man den Betrieb fortführen. "Gründe hierfür sind auf Versäumnisse der Gebäudeeigentümerin zurückzuführen", heißt es da, die Firma sei demnach "nicht bereit, noch Gelder in die Liegenschaft zu investieren und verweigert jegliche Art der Kooperation". Hinter den harten Worten verbirgt sich ein Konflikt, der seit Monaten am Landgericht ausgefochten wird.

