Die schnellste Allgäuer Gitarristin in atemraubender Aktion: allgaeu.life-Session mit Yasi Hofer

Sie spielt schneller als ihr eigener Schatten - und rockt jeden Wannabe alle an die Wand: Yasi Hofer (25) ist die schnellste Gitarristin im Allgäu! Das glaubst Du nicht? Dann schau Dir in unserem Video mal das Solo-Feuerwerk an, das Yasi heute bei ihrem Besuch in der allgaeu.life-Redaktion abfackelte. Die Fusion-Rockerin, die schon mit Steve Vai jammte, spielte exklusiv fünf Songs von ihrem aktuellen Album "Faith". Wer mehr von ihr sehen will: Yasi tritt am Donnerstag (7. Dezember, 20 Uhr) mit ihrer Band in der Kult-Box in Kempten auf (Tickets gibt's hier) .