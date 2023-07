Die wohl älteste Katze der Welt: "Stupsi" ist tot

Im hohen Alter noch eine Prise Ruhm: "Stupsi" wurde 28 Jahre und galt als älteste Katze der Welt. Nun ist das Tier aus Oberbayern gestorben.

29.06.2023 | Stand: 14:07 Uhr

15 Jahre ist laut dem Deutschen Tierschutzbund das Alter, dass Katzen für gewöhnlich erreichen. Nicht so "Stupsi": Die Katze aus Altötting in Oberbayern wurde stolze 28 Jahre alt. Doch die Betonung liegt auf "wurde". Denn vor wenigen Tagen musste das Tier eingeschläfert werden. Insgesamt 28 Jahre und acht Monate hatte der schwarz-weiße Stubentiger auf dem Buckel. Die Besitzerin gab den Tod am Montag auf Stupsis eigenem Instagram-Account bekannt.

Einen offiziellen Beweis für Stupsis Alter gibt es nicht. In jungen Jahren war die Katze nie beim Tierarzt und wurde nicht geimpft oder gechippt. Jedoch zeugen Fotos und Videos davon, dass der Geburtstag der Katze im Herbst 1994 liegen muss. Marina Tackovic, der das Tier gehörte, holt die Katze laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks von dem Bauernhof ihrer Eltern vor wenigen Monaten zu sich. Auf diesem Bauernhof wurden die Aufnahmen vor knapp 29 Jahren gemacht. Als gewöhnliche Hauskatze hatte sich Stupsi einst dort eingenistet.

Katzen-Rekordalter: Stupsi aus Altötting wurde 28 Jahre alt

Die Katze musste eingeschläfert werden, weil sie apathisch und kraftlos geworden sei, teilte Marina Tackovic mit. "Sehr schnell ging es bergab und nun bin ich frei bei meinen Freunden. Ein langes, tolles Leben geht vorbei. Viel Liebe, Schmerz, Spaß und Kummer", schrieb sie aus der Perspektive von Stupsi auf Instagram. Neben einem eigenen Instagram-Account hatte das Tier sogar ein eigenes Zimmer. Das Tier soll sehr verschmust gewesen sein. Ihren Lebensabend verbrachte die Katze wohl hauptsächlich drinnen.

Den offiziellen Rekord im Guinness Buch der Rekorde für die älteste Katze der Welt hält "Creme Puff". 38 Jahre und drei Tage lang lebte die Katze aus Texas. Im August 2005 verstarb sie – und trifft wohl nun auf Stupsi im Katzenhimmel.