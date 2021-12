Diebe sprengen Fahrkartenautomaten zwischen München und Nürnberg

Zwei Fahrkartenautomaten haben Diebe in der Nacht zum Montag gesprengt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

07.12.2021 | Stand: 15:29 Uhr

Zwei Mal innerhalb von 36 Kilometer Entfernung haben Diebe in der Nacht zum Montag zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Die täter sprengten zwei Fahrkartenautomaten an Haltestellen auf der Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg. Konkret betroffen sind die Automaten in Kinding und Allersberg. Der Mitteilung zufolge wurden sie durch die Sprengungen komplett zerstört. Wie hoch der Schaden ist und wie viel Geld die Diebe erbeuteten, ist bislang unklar.

Diebe sprengen Fahrkartenautomaten: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung zu folgenden Fragen:

Wem sind in den frühen Morgenstunden im Bereich der Haltepunkte Kinding und Allersberg verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung der Fahrkartenautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 089/1212–0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

