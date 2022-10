Diebstähle in zwei Juweliergeschäften in Nürnberg – Polizei prüft Zusammenhang

Am Mittwoch sind Unbekannte in zwei Juweliergeschäfte in Nürnberg eingebrochen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten?

06.10.2022 | Stand: 15:38 Uhr

In Nürnberg sind am Mittwoch Diebstähle in zwei Juweliergeschäften gemeldet worden. Ein Zusammenhang zwischen den Taten werde geprüft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag. Ein Trio betrat den Angaben zufolge ein Juweliergeschäft in der Innenstadt und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Schaufenster.

Am Abend schlugen zudem drei unbekannte Männer in einem anderen Nürnberger Stadtteil die Fensterscheibe eines Juweliers ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen in den beiden Fällen übernommen.

