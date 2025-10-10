Icon Menü
Diebstahl: 200 Packungen Kaffee bei mutmaßlichem Diebes-Trio gefunden

Diebstahl

200 Packungen Kaffee bei mutmaßlichem Diebes-Trio gefunden

Eine Frau und zwei Männer wurden auf frischer Tat ertappt. In einem Fahrzeug finden Polizisten noch mehr mutmaßliches Diebesgut.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit Diebesgut in Form von unter anderem 200 Packungen Kaffee sind mutmaßliche Langfinger im Landkreis Miltenberg gestellt worden. (Symbolbild)
    Mit Diebesgut in Form von unter anderem 200 Packungen Kaffee sind mutmaßliche Langfinger im Landkreis Miltenberg gestellt worden. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    200 Packungen Kaffee sind bei mutmaßlichen Supermarktdieben in Obernburg (Landkreis Miltenberg) entdeckt worden. Drei Personen seien dabei beobachtet worden, wie sie aus einem Supermarkt Kaffee und Hygieneartikel entwendeten, teilte die Polizei mit. Die Polizei konnte das Trio kurz darauf stellen. In einem Fahrzeug seien mehr als 200 Packungen Kaffee sowie weitere 100 Artikel gefunden worden. Die genaue Herkunft müsse noch geklärt werden.

    Bei den mutmaßlichen Dieben handele es sich um eine 31 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 26 und 21 Jahren. Ein Ermittlungsrichter habe für alle drei Untersuchungshaft angeordnet. Ihnen werde gewerbsmäßiger Bandendiebstahl zur Last gelegt.

