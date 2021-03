Diebstahl am Hauptbahnhof München - Jugendlicher in Haft

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 17-Jähriger am Hauptbahnhof München festgenommen. Er hat versucht, eine Tasche zu stehlen - und das nicht zum ersten Mal.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein 17-Jähriger, eine Tasche am Hauptbahnhof München zu klauen. Ein Reinigungsmitarbeiter der Deutschen Bahn hielt den Dieb auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Jugendliche ist nicht zum ersten Mal straffällig geworden. Er wird deshalb dem Haftrichter vorgeführt.

Diebstahl am Hauptbahnhof München: Mitarbeiter hält Täter auf

Kurz nach 1.30 Uhr nachts wartete ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof München auf seinen Zug. Neben ihm stand seine Tasche samt Laptop darin. Der 17-jährige Dieb näherte sich von hinten, schnappte sich die Tasche und rannte in Richtung des nördlichen Bahnhofsausgangs davon. Kurz vor dem Ausgang hielt ihn der Bahnmitarbeiter auf. Er stellte sich dem Jugendlichen in den Weg, hielt ihn fest und brachte ihn zu Boden. Seine Kollegen riefen die Bundespolizei, die den Dieb mit auf die Wache nahm.

17-Jähriger stiehlt nicht zum ersten Mal

Dort stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Jugendliche der Polizei in letzter Zeit mehrmals wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist. Die Staatsanwaltschaft entschied deshalb, ihn dem Haftrichter vorzuführen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet dafür das Material der Überwachungskameras aus.

