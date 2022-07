Diese Allgäuerin hat ein Problem für hunderte Frauen gelöst

Die einen jammern, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es wollen. Die anderen tun etwas. So wie Sandra Wiedemann. Die Ostallgäuerin hat für viele Frauen ein Problem gelöst und ein Gadget erfunden, das BH-Träger da hält, wo sie hingehören. Wie Männer auf ihre Erfindung reagieren, wie viel Herzblut sie in ihr Unternehmen steckt und wie sie damit sogar Krebspatientinnen hilft, liest Du hier.

Wenn Sandra Wiedemann von ihrer Erfindung erzählt, gibt es zwei Reaktionen: Männer runzeln (wie über so vieles) die Stirn und haben keine Ahnung, was das alles soll. Und Frauen nicken begeistert, weil fast alle das Problem kennen. In der einen Hand die Einkaufstüte, in der anderen die Handtasche und das Smartphone, schwups ist der BH-Träger weggerutscht. Blöd. Denn entweder hängt er jetzt unbequem am Oberarm oder es heißt: Kurze Pause, alles abstellen und die Unterwäsche zurecht zupfen. Und nicht nur voll bepackt, auch sonst passiert es oft, dass nicht immer alles da bleibt, wo es hingehört.

Die Paulette gibt es in vielen Farben, Stoffen und Mustern. Bild: Simone Härtle

Wiedemann hat das Phänomen hundertfach erlebt – im Alltag und im Berufsleben. Sie arbeitet mit Pferden, ist leidenschaftliche Reiterin: „Gerade mit den Zügeln in der Hand ist es wirklich blöd, wenn sich der BH-Träger verabschiedet.“ Aber anstatt einfach zu meckern hat sich die Ostallgäuer Mächlerin aus Oberostendorf eine Lösung überlegt. Fast zehn Jahre lang hatte sie eine Idee im Kopf. Bei einem Jungeselinnenabschied auf dem Schliersee kam ihr dann der Zufall zur Hilfe. Als das Problem mit den nervigen Träger – wieder einmal – Thema wurde, saß eine Modedesignerin mit im Tretboot. An Ort und Stelle wurde im Frühjahr 2015 diskutiert und getüftelt. Kurz darauf war er fertig: der Prototyp des Trägerhalters „Paulette“.

Clips gegen das Verrutschen

Er sieht aus wie ein kleines Lätzchen und wird links und rechts an die Träger geclipst, damit die nicht mehr verrutschen können. Und weil die Paulette meist etwas unter dem Oberteil hervorschaut, gibt es sie in verschiedenen Farben, Mustern und Stoffen – auch für unters Dirndl. „Es sollte etwas sein, das die Träger effektiv hält, gut aussieht und vor allem praktisch ist“, sagt die 37-Jährige. Positive Rückmeldung hat sie auch von Brustkrebspatientinnen bekommen, die mit der Paulette ihre Prothesen verdecken können.

Patricia Honold stellt jedes Stück von Hand her. Bild: Simone Härtle

Zunächst haben Freunde und Familie ihr Tun belächelt. Erst als Wiedemann einen Patentanwalt eingeschaltet hat, haben sie gemerkt: Die junge Frau meint es ernst. „Gescheit oder gar nicht, das ist mein Motto“, sagt sie. Mittlerweile hält die zweifache Mutter das Patent auf die „Vorrichtung zum Festhalten der Trägerbänder von Unterwäsche gegen das Verrutschen“, wie es im Beamtendeutsch heißt.

Der Erfolg gibt ihr recht: 1.500 Paulettes hat sie über ihren Online-Shop schon verkauft, auch einen kleinen Fernsehbeitrag gab es bereits. Danach waren sie und ihre Idee Dorfgespräch. Nur die Männer, die haben teilweise immer noch Verständnisprobleme: „So ein Ausschnitt, der sieht doch gut aus wie er ist“, finden viele. Stimmt. „Aber einen Teil des Dekolletés mit einem schönen Spitzenstoff zu verdecken kann auch reizvoll sein“, erklärt Wiedemann.

Produziert werden die Halter von Schneidermeisterin Patricia Honold, keine zehn Kilometer von Wiedemanns Haustür entfernt. „Mir war es wichtig, regional zu arbeiten“, sagt die Erfinderin.

Probleme sind da, um gelöst zu werden

Doch aller Anfang ist schwer. Das erste Model war zu kurz, zudem stellte sich schnell heraus: An kleine Mengen Stoff, Clipse und Gummis zu kommen, ist gar nicht so einfach. Immer wieder kamen und kommen Probleme auf, die es zu lösen gilt. Wie viele Stunden die beiden Frauen schon in das Projekt gesteckt haben, können sie gar nicht genau sagen: „Wir stehen ständig in Kontakt, telefonieren, whatsappen und tüfteln“, erzählt Honold. Und auch Wiedemann sagt: „Da ist viel zu viel Herz dabei, als dass ich alles in Stunden und Zahlen niederschreiben könnte.“

Wenn es nur im die Zahlen ginge, hätte sie das ohnehin alles nie machen dürfen, erzählt sie. Denn sie zahlt alles aus eigener Tasche, hat ihre Bestellhomepage selbst gestaltet und ist auch sonst für alles verantwortlich. Und dennoch: Ein Euro von jeder verkauften Paulette geht an ihren Bruder, der im Rollstuhl sitzt und den sie unterstützen will.