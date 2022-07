Dieser Allgäuer DJ bringt Münchner Nachtclubs zum Toben

War das der Startschuss für eine große DJ-Karriere? Vor knapp einem halben Jahr gewann Maxan Marisillin alias Chef Curry den DJ-Contest "30 Minutes of Fame" im Kemptener Parktheater. Seitdem startet der 21-Jährige nicht nur im Allgäu richtig durch. Auch in München legt der Deutsch-Tamile mindestens zweimal pro Woche auf. Dort studiert er nebenbei noch Maschinenbau. Wir sprachen mit dem Kemptener über die Folgen seines Siegs im Parktheater, die Faszination am Auflegen und seinen Traum von Tomorrowland.

Von Julian Agardi

27.07.2022 | Stand: 13:15 Uhr