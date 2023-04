Mann wegen Seriendiebstahls von GPS-Modulen aus Traktoren in U-Haft

Ein Mann aus Nürnberg soll mehrere GPS-Module aus Traktoren in Schwaben gestohlen haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

20.04.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Nach sieben Diebstählen von GPS-Modulen aus Traktoren in Schwaben sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Nürnberg am 14. April zahlreiche Beweismittel. Ein Zusammenhang mit Diebstählen in anderen Regionen und Bundesländern werde geprüft.

Dillingen an der Donau: Mann soll mehrere GPS-Module aus Traktoren gestohlen haben

Die Diebstähle in Schwaben waren in der letzten Februarwoche an sieben Orten in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen angezeigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 40.000 Euro.

Weitere Fälle von gestohlenen GPS-Modulen aus Traktoren wurden im März in der Oberpfalz und im Nürnberger Knoblauchsland gemeldet. Bei jenem Diebstahl wurde der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt.

