Polizei sucht nach vermisstem Mädchen (11)  - "Sieht nicht nach Ausreißer-Geschichte aus"

Mit rund 100 Einsatzkräften sucht die Polizei bei Dillingen an der Donau nach Shalomah Hennigfeld. Das elfjährige Mädchen gilt seit Samstag als vermisst.

17.10.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Die Polizei hat mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen bei Dillingen an der Donau gesucht.

Die Elfjährige sei am Samstagnachmittag in Holzheim zum Joggen aufgebrochen und nicht wiedergekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ermittelt werde sowohl im familiären Umfeld des Mädchens, aber auch ein Unfall oder eine Straftat würden nicht ausgeschlossen. "Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus", sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb. Nach dem Mädchen wird öffentlich gefahndet. (Lesen Sie auch: Obersee bei Füssen: Urlauberin bleibt hüfttief im Morast stecken)

Mädchen verschwindet bei Dillingen an der Donau spurlos

Weil nicht auszuschließen ist, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen, nahm auch die Kripo Dillingen erste Ermittlungen auf. Die Polizei äußerte sich nicht zu einem Bericht des Bayerischen Rundfunks, wonach die Eltern der Sekte "Zwölf Stämme" angehörten. Das Mädchen ist laut BR seit acht Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Ein Suchhund und ein Hubschrauber kamen bei der Fahndung ebenfalls zum Einsatz. Für Sonntag sei die Suche beendet, "leider ohne Erfolg", sagte Trieb. Die Polizei werde über eine neue Suche entscheiden, wenn sich bei den Ermittlungen neuen Anhaltspunkte ergäben. (Lesen Sie auch: Mehrere Tote bei Hubschrauberabsturz nahe Bayern)

Polizei fahndet öffentlich nach der vermissten elfjährigen Shalomah Hennigfeld - das ist zu ihr bekannt

Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahnung ausgegeben. Shalomah Hennigfeld wird folgendermaßen beschrieben:

140 cm groß

schlanke Statur

braune, schulterlange Haare

Zuletzt war das Mädchen wie folgt bekleidet:

schwarze Adidas Laufhose

pink-rosa Nike Schuhe

weinrotes Sporttop mit Spaghettiträger

weißer Sport-BH

schwarzer Haarreif

Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

