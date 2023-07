Duo schlägt mit Verkehrsschild auf Lieferdienst-Inhaber ein

In Dinkelsbühl in Mittelfranken haben zwei hungrige Männer die Scheibe eines Pizza-Lieferdiensts eingeschlagen. Der Besitzer wurde verletzt.

18.07.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Nachdem er nach Ende der Öffnungszeit kein Essen mehr herausgeben wollte, haben zwei Männer mit einem Verkehrsschild auf den Inhaber eines Pizza-Lieferdienstes in Mittelfranken eingeschlagen. Die 22 und 28 Jahre alten Männer hätten mit dem Schild zudem die Türscheibe des Betriebs in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) eingeschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 30 Jahre alte Ladenbesitzer wurde demnach leicht verletzt. Die Polizei nahm die beiden Männer aus Baden-Württemberg später fest. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

