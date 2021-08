Im Juli war ein 22 Monate altes Mädchen in Oberhausen gestorben, weil ein Ahorn auf einem Spielplatz umstürzte. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

19.08.2021 | Stand: 10:07 Uhr

Das Entsetzen und die Bestürzung nicht nur in Augsburg waren groß: Der Tod eines kleinen Mädchens, das von einem Baum erschlagen wurde, erschütterte viele Menschen. Das Unglück passierte am 10. Juli auf einem Spielplatz in Oberhausen. Die Mutter des 22 Monate alten Kindes wurde schwer verletzt. Warum der Ahorn umgefallen ist, bleibt weiter offen. Die Polizeiäußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion zum Stand der Ermittlungen.