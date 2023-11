Drei Verletzte bei Glätteunfall auf A73 - Stundenlange Sperrung

Bei einem Glätteunfall auf der A73 sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Autobahn musste in Richtung Suhl für vier Stunden gesperrt werden.

25.11.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Außerdem entstand durch den Unfall in Oberfranken ein Schaden von über 120 000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Unfall auf der A73: Autofahrer wollte Sattelzug überholen

Ein 48-Jähriger wollte am Samstagmorgen bei Meeder (Landkreis Coburg) einen Sattelzug überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte seitlich in den Laster und anschließend in die Mittelleitplanke. Der Sattelzug kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Der 24-jährige Sattelzugfahrer sowie seine Beifahrerin und der 48-jährige Autofahrer wurden leicht verletzt.

