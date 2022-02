Polizisten wollen Mann wegen Drogen verhaften und finden Crystal Meth und Ecstasy

Ein 51-Jähriger aus Eltmann soll seine Haftstrafe wegen Drogendelikten antreten: Als die Polizisten ihn abholen, finden sie Meth und Ecstasy in seiner Wohnung.

07.02.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Als die Polizei am Donnerstagabend in Eltmann einen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verhaften wollte, fanden sie in dessen Wohnung weitere Drogen. Der 51-Jährige war laut Polizei bereits zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Als die Polizisten den Mann deswegen verhaften wollten, ließ der 51-Jährige Betäubungsmittel fallen.

Die Polizei fand Cannabis, Crystal Meth und Ecstasy

Nach Angaben der Polizei sahen die Beamten in der Wohnung des Verurteilten weitere Betäubungsmittel. Daraufhin durchsuchten Einsatzkräfte mit einem Diensthund Anwesen. Sie fanden fast 200 Gramm Cannabis, rund 15 Gramm Crystal Meth, mehrere Ecstasy-Tabletten weitere Gegenstände, die, so Polizei, typisch für den Handel mit Betäubungsmittel sind. Auch elektronische Speichermedien, mutmaßliches Drogengeld und verschiedene Messer fielen den Beamten bei der Durchsuchung in die Hände. Die Beamten brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

Zudem erhärtete sich bei der Durchsuchung der Verdacht, eine 42-Jährige Bewohnerin könnte ebenfalls in die Drogengeschäfte verwickelt sein. Auch sie wurde vorläufig festgenommen, am Folgetag aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun ebenfalls wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Lesen Sie dazu auch: Drogenhandel in Bludenz: Polizei hebt Drogennest aus