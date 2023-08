Droht den Kinderintensivstationen wieder ein Kollaps?

Im vergangenen Winter konnten viele Kinderintensivstationen keine Patienten mehr aufnehmen. Diesen Winter könnte es ähnlich kommen werden. Was hilft?

05.08.2023 | Stand: 08:11 Uhr

Eltern ist der vergangene Winter noch präsent: Die Kinderintensivstationen waren überlastet, schwer kranke Kinder mussten hunderte Kilometer durch Bayern transportiert werden. In den Praxen ächzten Kinderärztinnen und -ärzte unter der Patientenflut, in Notaufnahmen warteten Eltern und Kinder teils stundenlang. Die medizinische Versorgung für Kinder war kurz vor dem Zusammenbruch. Diesen Winter könnte es ähnlich kommen, sagt Florian Hoffmann. Er ist Kindernotarzt, Kinderintensivmediziner in München und Präsident der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.