Du sorgst Dich um Datenschutz, aber verkaufst Deinen alten Laptop auf eBay?

Wie viele E-Mails zur neuen Datenschutz-Verordnung hast Du in den letzten Tagen bekommen? Das Thema bewegt - und es geht jeden an! Denn während viele (zu Recht) von Unternehmen und Behörden verlangen, dass sie penibel mit Daten umgehen, nimmt man es selbst oft nicht so genau. Da wird die CD mit Urlaubsfotos in den Hausmüll geworfen, der alte USB-Stick verschenkt oder der Laptop auf eBay eingestellt. Dabei weiß man heute: Wirklich vernichtet sind Daten von einer Festplatte erst, wenn diese komplett unbrauchbar gemacht wurde. Um die Sinne zu schärfen, hat das Landratsamt Unterallgäu in Bad Wörishofen eine Datenschutz-Aktion gestartet. Alle Bürger konnten ihre alten Datenträger vorbeibringen und zusehen, wie sie vor ihren Augen zerstört wurden. allgaeu.life war dabei...

"Jetzt sind die Daten weg und ich bin zufrieden", sagt Hans Jähnert und streckt den Daumen in die Luft. Der Kirchdorfer ist einer von vielen Unterallgäuern, die bei der Datenschutz-Aktion des Landkreises ihren alten Laptop zum Bad Wörishofer Wertstoffhof gebracht haben. Dort geht es dem Medion-Rechner an den Kragen: Fachmännisch schraubt Edgar Putz, Leiter der kommunalen Abfallwirtschaft, das Gehäuse auf und entnimmt die Festplatte. Ein letzter Blick darauf, dann verschwindet der 500-Gigabyte-Datenträger im Schredder, während der restliche Laptop beim Elektroschrott entsorgt wird.

Rund 52 Kilogramm geschredderter Datenmüll, darunter 57 Festplatten, aber auch viele USB-Sticks, CDs, Disketten und alte Handys werden innerhalb drei Stunden am Freitagmittag fachgerecht entsorgt. Die kommunale Abfallwirtschaft im Mindelheimer Landratsamt hatte den Start der vieldiskutierten europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als Anlass genommen, die Aktion nun schon zum dritten Mal im Unterallgäu durchzuführen.

Und das bleibt von einer Festplatte übrig, wenn man sie wirklich sicher entsorgen lässt. Bild: Daniel Halder

"Ich finde die Idee gut. Ich wollte den Laptop eh wegwerfen, aber da waren noch ein Haufen alte Fotos drauf", sagt Hans Jähnert. "Ich habe zwar schon Sachen gelöscht, aber so genau kenne ich mich damit nicht aus. Jetzt kann ich sicher sein, dass meine Daten nicht mehr in falsche Hände geraten." Genau darum geht es, erklärt Behördenleiter Putz: "Jeder Bürger ist selbst für die sichere Löschung seiner Daten verantwortlich, aber nur die Wenigsten haben sich damit schon mal genau beschäftigt. Da wollen wir die Sinne schärfen und die Leute sensibilisieren."

Das Team der Firma "recycle it" und von der kommunalen Abfallwirtschaft im Unterallgäuer Landratsamt kümmerte sich um die alten Datenträger der Bürger, die ihren Elektromüll am Wertstoffhof in Wörishofen vorbeibrachten. Bild: Daniel Halder

Denn während von Unternehmen, Behörden und Vereinen hundertprozentige Datensicherheit verlangt wird, gehen viele mit ihren privaten Daten noch immer sträflich fahrlässig um. Da werden nicht mehr benötigte USB-Sticks einfach in den Hausmüll geworfen, oder der Laptop samt Festplatte auf eBay verkauft. Nach dem Motto: Ich habe meine Daten ja gelöscht, was soll da passieren?

Und plötzlich hat ein Fremder Deinen Lebenslauf oder die Fotos vom Urlaub 2013...

Doch passieren kann jede Menge, denn Fotos oder Videos, die einfach in den Papierkorb auf dem Rechner verschoben und dann gelöscht wurden, sind mitnichten weg. Selbst das Formatieren der Harddisk mittels des Betriebssystems bietet keinen ausreichenden Schutz. Es gibt heute eine Vielzahl ausgefeilter, kostenloser Tools, die Dateien ganz einfach wieder herstellen. Datendiebstahl betrifft in unserer digitalen Welt jeden!

Wie also verhalte ich mich richtig, wenn ich meinen alten Laptop wirklich sicher entsorgen will? "Genau wie Tools zur Datenrettung angeboten werden, gibt es auch kostenlose Software, die die Daten effizient löscht", erklärt Abfallwirtschaftsberaterin Johanna Schuster im allgaeu.life-Interview. Mit Programmen wie Eraser oder CCleaner lassen sich Dateien beispielsweise mehrfach überschreiben. Doch das ist erst der Anfang. "Bevor der alte Laptop dann zum Entsorgen gebracht wird, sollte man die Festplatte entfernen", so Schuster weiter. Das ist meist gar nicht so schwierig: Viele Plastikgehäuse lassen sich problemlos aufschrauben, darunter kommt dann schon der Datenträger zum Vorschein.

"Im Idealfall zerlegt man dann auch noch die Festplatte oder zerstört sie, indem man mit Schutzkleidung zum Beispiel ein paar Mal mit dem Hammer draufschlägt." Dann kann der Elektromüll an einem der 24 Wertstoffhöfe im Unterallgäu vorbeigebracht werden.

Wer es noch eine Spur sicherer haben will, für den gibt es das Angebot von Maximilian Scheppach. Der Geschäftsführer und Gründer der recycle it GmbH aus Eppishausen im Unterallgäu hat sich schon lange auf die umweltgerechte Entsorgung von Elektronikmüll spezialisiert. Im Wörishofer Wertstoffhof ist er mit seinem Datenkiller-Schredder-Mobil vor Ort – eine Geschäftsidee, die 2008 geboren wurde. "Ein großes Rechenzentrum ist damals an uns herangetreten. Sie hatten 300 defekte Festplatten, die nicht mehr anliefen. Eine Vernichtung der Daten darauf mittels Software war also nicht mehr möglich. Da blieb nur die physikalische Zerstörung der Festplatten – ich habe also gesagt, ich bringe den Schredder zu euch und ihr könnt mit eurem Sicherheitspersonal die Vernichtung der Daten vor Ort überwachen."

In seinem Datenkiller-Mobil laufen zwei Schredder - schon die Standardvernichtung im ersten "Reisswolf" bietet die höchste vorgeschriebene Schutzklasse für Festplatten. Wer es noch eine Spur sicherer haben will oder besonders vertrauliche Daten hat – beispielsweise Behörden wie die Landeskriminalämter – der bekommt die Hardware im Premium-Schredder noch feiner zerkleinert. "In Partikel, die kleiner als 320 Quadratmillimeter sind – daraus lässt sich definitiv nichts mehr herstellen".

Die alten Fotos und Dokumente sind somit endgültig Geschichte – was bleibt, ist das sichere Gefühl vieler Unterallgäuer, dass mit ihren Daten garantiert keiner mehr Schindluder treibt.