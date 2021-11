Dumm gelaufen: Impfpass-Fälscher gerät an verdeckten Ermittler

Ein 23-Jähriger hat versucht, 70 gefälschte Impfpässe zu verkaufen. Dumm für ihn: Sein "Käufer" war ein verdeckter Ermittler der Kripo Bamberg.

19.11.2021 | Stand: 11:02 Uhr

Bamberger Fahnder hatten den 23-Jährigen wegen des Verdachts, mit Metamphetamin zu handeln, im Visier. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens bot der 23-Jährige einem verdeckt ermittelnden Kriminalbeamten dann allerdings keine Drogen an, sondern 70 gefälschte Impfpässe mit eingetragener, vollständiger Corona-Schutzimpfung. Er verlangte dafür einen mittleren vierstelligen Betrag, berichtete die Polizei in Bamberg.

Am Mittwoch nahmen Kriminalbeamten den jungen Mann dann bei einer fingierten Übergabe der Fälschungen fest. Darüber hinaus nahmen sie auch noch zwei weitere bis dahin unbekannte 20-Jährige aus dem Landkreis Bamberg fest. Diese hatten den 23-Jährigen bei seinen Machenschaften .

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler außerdem eine geringe Menge Kokain und Falschgeld sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde gegen die drei Beschuldigten am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl erlassen. Zwischenzeitlich befinden sich zwei der Täter gegen Auflagen wieder auf freiem Fuß. Einer der beiden 20-Jährigen, den die Ermittler als Haupttäter einschätzen, sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Gefälschte Impfpässe: Polizei Bamberg durchsucht mehrere Wohnungen

Die umfangreichen Ermittlungen wegen bandenmäßiger gewerbsmäßiger Urkundenfälschung dauern an.

Es handle sich dabei nicht um einen Einzelfall, so die Polizei weiter. In weiteren Verfahren durchsuchten Ermittler im Rahmen konzentrierter Aktionen - schwerpunktmäßig am Donnerstag - bei mehreren Personen, die bei Apotheken im Stadtgebiet und Landkreis Bamberg gefälschte Impfpässe vorgelegt hatten, um so ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Auch hier müssen sich die Tatverdächtigen wegen Urkundenfälschung verantworten.

Lesen Sie auch