Hund beißt vier Menschen - und Besitzer fängt Prügelei an

Ein in Ebermannstadt entlaufener Hund hat am Donnerstag vier Menschen gebissen. Der Besitzer hielt ihn zurück, prügelte sich aber dann mit einem der Verletzten.

02.06.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Vier Menschen sind am Donnerstag in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) von einem Hund gebissen worden. Daraufhin prügelten sich dessen Besitzer und einer der vier Personen.

Der in Ebermannstadt entlaufene Hund biss vier Personen - darunter ein 14-jähriges Mädchen

Nach Angaben der Polizei war der Hund am Nachmittag vom Grundstück des Besitzers in Ebermannstadt abgehauen. Er griff den Hund eines 14-jährigen Mädchens an. Als dieses versuchte, die Tiere zu trennen, biss der entlaufene Hund sie. Auch eine Frau und zwei weitere Anwohner, die dem Mädchen helfen wollte, biss er.

Laut Polizei kam der Besitzer des Hundes kurze Zeit später dazu und hielt das Tier zurück. Er bedrohnte einen der Helfer und schlug ihm ins Gesicht. Beide Männer schlugen daraufhin aufeinander ein. Insgesamt zählte die Polizei vier Leichtverletzte, darunter die 14-Jährige, die im Krankenhaus erstversorgt wurde.

