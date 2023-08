Segelflieger stürzt nach Start auf Wiese - zwei Verletzte

Nach einem missglückten Start sind ein Fluglehrer und sein Schüler mit einem Segelflieger in Oberfranken auf eine Wiese gestürzt.

31.07.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Der 55-Jährige und der 16-Jährige seien bei dem Unfall in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Segelflieger war am Sonntag an einem Flugplatz von einem Motorflugzeug in die Luft gezogen worden, als starker Seitenwind den Flieger erfasste.

Segelflieger in Ebermannstadt abgestürzt: Fluglehrer und Schüler im Krankenhaus

Daraufhin habe der Fluglehrer das Zugseil ausgeklinkt und eine Notlandung eingeleitet. Dabei habe der Flieger einen Baum gestreift und sei dann auf der Wiese aufgeschlagen. Der Fluglehrer und sein Schüler wurden ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro.

Lesen Sie auch: Wasser in Franken teurer als im Süden - in Schwaben am günstigsten