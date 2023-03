35.000 Euro und ein halbes Kilo Marihuana - Polizei durchsucht zehn Wohnungen in Niederbayern

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei zehn Wohnungen in Eggenfelden in Niederbayern durchsucht. Die Beamten finden Drogen und 35.000 Euro Bargeld.

07.03.2023 | Stand: 11:01 Uhr

Insgesamt zehn Wohnungen hat die Polizei in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel durchsucht. Die Beamten fanden dabei am Dienstag ein halbes Kilo Marihuana, eine Rolex und 35 000 Euro Bargeld, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

