Ehemalige bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen zieht sich aus Politik zurück

Bayerns ehemalige SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen zieht sich aus der Landespolitik zurück. Das teilte sie am Freitag auf Facebook mit.

04.02.2022 | Stand: 16:59 Uhr

"Nach reiflicher und intensiver Überlegung habe ich mich entschieden, bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr zu kandidieren", teilte sie am Freitag auf ihrer verifizierten Facebook-Seite mit. Zunächst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet.

Im Herbst 2023 seien es 15 Jahre, die sie im Landtag habe wirken dürfen, schreibt Kohnen. "Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen, wie einerseits mein persönlicher Berufsweg aussehen kann, und wie andererseits die SPD ihre Zukunft im Landkreis München gestalten kann."

Nach der Legislaturperiode habe sie "noch knappe 15 Jahre Arbeitsleben" vor sich, heißt es weiter. "Es ist für mich der notwendige und richtige Zeitpunkt, noch einmal neue Wege zu beschreiten." Was Kohnen konkret nach ihrer politischen Laufbahn vorhat, verriet sie aber zunächst nicht.

Kohnen ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Neubiberg unweit ihrer Geburtsstadt München. Von 2009 bis 2017 war die studierte Biologin Generalsekretärin im Landesverband, von 2017 bis April 2021 Vorsitzende. In ihrer Amtszeit musste die SPD in Bayern einige ihrer schwersten Wahlniederlagen verkraften, unter anderem mit 9,7 Prozent 2018 ein historisch schlechtes Abschneiden bei der Landtagswahl. Vor ihrer politischen Karriere in Bayern lebte die Sozialdemokratin einige Zeit in Paris.

