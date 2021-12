Ehepaar bei Überfall schwer verletzt: Polizei richtet Sonderkommission ein

Ein älteres Ehepaar ist in Augsburg in seinem Wohnhaus schwer verletzt worden. Viele Hintergründe sind noch unklar, doch der Vorfall versetzt Anwohner in Sorge.

21.12.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Das Haus in Bergheim ist unscheinbar, es gibt hier in der Nähe eindeutig auffälligere, auch teurere Anwesen. Im Stadtteil ist das Leben beschaulich, ganz in der Nähe der Straße gackern Hühner, und in der Nacht, so sagt es ein Anwohner, sei es so ruhig, da "hört man hier alles". Doch die Männer oder Frauen, die hier in der Nacht auf Sonntag in das unauffällige Einfamilienhaus eindrangen, hörte offenbar niemand. Die Täter sollen ein älteres Ehepaar überfallen und schwer verletzt haben. Inzwischen sind mehr Details zu den Ermittlungen und zum Vorfall bekannt, der in Teilen Bergheims für Verunsicherung und Angst sorgt.