Ehestreit eskaliert: Flug von München nach Bangkok muss umgeleitet werden

Auf einem Flug von München nach Bangkok ist ein Ehestreit eskaliert. Der Mann drohte den Passagieren, zog sich aus und wollte eine Decke anzünden.

29.11.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Am Mittwochabend war ein Flugzeug der Lufthansa in München in Richtung Bangkok gestartet. Die Landung erfolgte aber nicht wie geplant in der thailändischen Hauptstadt sondern im indischen Neu-Dehli . Grund dafür war ein Streit zwischen einem Ehepaar, der so sehr eskaliert war, dass sich der Pilot der Maschine zu einer Sicherheitslandung entschied.

Auf Lufthansa-Flug: Mann streitet sich mit Ehefrau und droht Passagieren

Wie das indische Nachrichtenportal The Telegraph berichtet, habe sich die thailändische Frau zunächst beim Piloten über das Verhalten ihres Mannes beschwert. Er habe sie bedroht und sie bat um Intervention. Offenbar habe der 53-jährige Deutsche mit Essen geworfen, versucht mit einem Feuerzeug eine Decke anzuzünden und geschrien. Laut der Bild hätte er zudem sein Handy zertrümmert, sich ausgezogen und auf andere Passagiere, die eingreifen und ihn beruhigen wollten, eingeschlagen. Zudem soll er gedroht haben: "Ich bringe euch alle um." Die Anweisungen des Kabinenpersonals hätte er nicht befolgt.

"Es war gespenstisch. Alle Monitore wurden ausgeschaltet, damit der Randalierer nicht mitbekam, dass wir nicht in Bangkok , sondern in Neu Dehli landen würden", schilderte ein Passagier der Bild. Es habe keine Borddurchsagen gegeben. Stattdessen seien die Passagiere persönlich über die Landung in Neu-Dehli informiert worden.

Lufthansa-Flug wegen Ehestreit umgeleitet: Passagier den Behörden übergeben

Nach Angaben der Lufthansa sei der Flug wegen eines "wiederspänstigen Passagiers" umgeleitet worden. "Die betreffende Person wurde den Behörden übergeben", so die Fluggesellschaft. Seine Frau wollte weiter nach Bangkok reisen. Anschließend wurde der Flug mit einer Verspätung fortgesetzt. "Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord hat für uns oberste Priorität", erklärte die Lufthansa .

Laut The Telegraph sei noch nicht geklärt, ob der 53-Jährige der indischen Polizei übergeben oder mit einem anderen Flug zurück nach Deutschland geschickt werde.