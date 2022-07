Ein ganzes Dorf geht steil: So rüstet sich Untrasried für den Rockfrühling 2019

Von Flensburg bis Oberstdorf, ganz Deutschland freut sich auf den Frühling. Ganz Deutschland? - Nein, denn im Allgäu darf man sich sogar auf einen Rockfrühling freuen. Zum 21. Mal steigt kommende Woche im kleinen Ostallgäuer Ort Untrasried eine Mega-Party: Sieben Bands an zwei Tagen, über 10.000 feierwütige Besucher, ein 100 Meter langes Festzelt - möglich machen das rund 300 ehrenamtliche Helfer in dem 1.600-Einwohner-Örtchen. Wir verraten Dir alles, was Du zum krachenden Auftakt in die Allgäuer Festivalsaison am 5. und 6. April wissen musst.

27.07.2022 | Stand: 11:14 Uhr