Ein letzter Besuch in der 'alten Hütte'

Das war ganz schön emotional: allgaeu.life hat gemeinsam mit drei großen Joker-Fans einen letzten Rundgang am Berliner Platz gemacht. Noch ein Mal durch die heiligen Hallen wandern, noch ein Mal den eigenen Stammplatz besuchen. Für Rufus, Edgar und Karl war es vermutlich das letzte Mal in der Sparkassen-Arena. Zwar sollen hier noch die ESVK-Vorbereitungen stattfinden - Pflichtspiele soll es aber keine mehr geben. Im Video schwelgen wir mit den drei Mega-Fans in Erinnerungen.