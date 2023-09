Maß Bier oder Joint? Markus Söder im Gespräch im Plärrer-Riesenrad

Raus aus der Komfortzone! Wir haben Markus Söder zu einem besonderen Gespräch getroffen. Sehen Sie hier das Interview im Riesenrad auf dem Augsburger Plärrer.

05.09.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Die Landtagswahl steht an. Wir wollen wissen, was Politikerinnen und Politiker antreibt – politisch und persönlich. Deswegen haben wir die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in Bayern auf dem Augsburger Plärrer getroffen. Das Fahrgeschäft durften sie sich selbst aussuchen. Den Anfang macht Ministerpräsident Markus Söder. Er wählt: das Riesenrad.

Hoch über Augsburg: Markus Söder im etwas anderen Interview

Als junger Mann sei Söder schnelle Fahrgeschäfte gefahren, jetzt genieße er lieber die Aussicht und die frische Luft in der offenen Gondel, sagt Söder.

Auf Volksfesten sei der Ministerpräsident gerne unterwegs, sagt er. Am liebsten esse er dort ein Hendl. Ob das Huhn bio gehalten wurde, ist dem Ministerpräsidenten egal. "Hauptsache, es kommt aus Bayern."

Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf dem Augsburger Plärrer

Im Gespräch zeigt sich Söder auch angriffslustig und teilt gegen die Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung aus. "Das ist doch albern mit solchen Kiffer-Clubs", sagt er. Außerdem wirft er Bundeskanzler Olaf Scholz vor, dass er zu wenig mit den Menschen rede. Und Söder verrät, was er in der Coronapandemie gelernt habe, und wie er auf von oben aus dem Riesenrad auf "sein Bayern" blickt.

Für das Format "Politiker Plärrer" wurden alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien angefragt. Ein Interview mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Katrin Ebner-Steiner (AfD) kam nicht zustande. Das Interview mit Markus Söder finden Sie auch auf Youtube. Dort erscheinen in den nächsten Tagen auch die Interviews mit den weiteren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Bayern.