Ein Selbstversuch: So schmecken Kässpatzen aus dem Automaten

Womöglich einzigartig in der Region: In Raum Ulm gibt es jetzt an drei Standorten Kässpatzen aus dem Automaten. Wir haben die schwäbische Spezialität getestet.

28.01.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Noch gar nicht so lange stehen die Automaten in Ulm, Nersingen und Weißenhorn, wo es auf Knopfdruck eine frische Pizza gibt. Doch schon jetzt wurde das Angebot erweitert. Seit Kurzem finden sich auf der Speisekarte auch Käasspatzen. Was verrückt klingt, scheint anzukommen. Die Nachfrage sei "schon sehr gut", sagt der aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Reutti bekannte frühere Hotel-Betreiber Jörg Pahl-Meinl, der hinter der Geschäftsidee steckt. 200 Portionen der schwäbischen Spezialität seien binnen der ersten zwei Wochen bereits geordert worden. Auch unsere Volontärin Elif Binici hat sie getestet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.