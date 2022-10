Kurios: Einbrecher zocken auf Spielekonsole - bis die Polizei kommt

Kurioser Vorfall in Eltmann (Landkreis Haßberge in Unterfranken): Drei Jugendliche brechen in eine Wohnung ein - und starten eine Spieleabend auf einer Konsole.

Drei Jugendliche haben in einer fremden Wohnung im Landkreis Haßberge einen Spieleabend auf einer Spielekonsole gestartet. Die drei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren seien am Donnerstagabend in eine Wohnung in Eltmann eingebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort machten sie es sich vor der Playstation gemütlich und fingen an zu zocken - "was für Einbrecher ungewöhnlich ist", sagte ein Polizeisprecher.

Eltmann: Einbrecher versuchen noch zu fliehen

Ein Nachbar alarmierte die Polizei. "Als die Jugendlichen bemerkten, dass aus Spiel ernst wird und sich die reale Polizei nähert, versuchten sie noch zu fliehen", heißt es von der Polizei. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Einbruchs und Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.