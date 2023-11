Einbrecher steigen in Schongauer Schwimmbad ein und stehlen fünfstelligen Betrag

In das Schwimmbad in Schongau wurde eingebrochen. Die Täter stahlen aus zwei Tresoren einen fünfstelligen Betrag Bargeld. Die Kripo sucht nun Zeugen.

07.11.2023 | Stand: 14:16 Uhr

In Schongau sind Einbrecher in das Schwimmbad eingestiegen. Laut Polizei stahlen sie einen fünfstelligen Betrag Bargeld. Der Einbruch ereignete sich demnach in der Nacht auf Montag. Die Täter drangen über eine Türe im Saunabereich ein. Drinnen öffneten sie gewaltsam zwei Tresore. Daraus stahlen sie Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, ist noch unklar.

Einbruch in Schwimmbad in Schongau - Kripo Weilheim sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun. Die Ermittler gehen derzeit von zwei männlichen Tätern aus, zu denen bislang jedoch keine genauere Personenbeschreibung möglich ist. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0881/640-0 entgegen.

