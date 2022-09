Einbruch in Otterfing bei München: Tatverdächtige fliehen

Zwei Einbrecher sind der Polizei in Otterfing bei München entkommen. Die Polizei Miesbach bittet jetzt um jegliche Hinweise.

15.09.2022 | Stand: 16:57 Uhr

In Otterfing bei München sind Unbekannte am Dienstagabend gegen 22 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich.

Einbruch in Otterfing: Tatverdächtige flüchten in Feld

Nach der Flucht der Tatverdächtigen wurde eine massive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die allerdings keinen Erfolg hatten. Von den Einbrechern fehlt bisher jede Spur.

Die Kripo Miesbach bittet mögliche Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Otterfinger Ortsteil Wettlkam beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter 08025/299-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

