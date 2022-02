Eine Million Liter Gülle fließt in Bach bei Würzburg

Die Polizei hat einen Landwirt festgenommen. Er soll nachts die Luken an seiner Biogasanlage geöffnet haben, wodurch etwa eine Million Liter Gülle in einen Bach flossen.

15.02.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Ein Mann soll eine Biogasanlage in Reichenberg bei Würzburg derart manipuliert haben, dass rund eine Million Liter Gülle ausgetreten und in einen Bach geflossen sind. Der 33-Jährige wurde am Dienstag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann aus dem Landkreis Würzburg nachts zwei Entnahmeluken an der Anlage offenbar absichtlich geöffnet haben soll, sei noch unklar. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes. Die Schadenshöhe sei noch unklar.

Gülle im Wasser: Die Feuerwehr Würzburg errichtete eine Bachsperre

Über eine Länge von mehreren Kilometern sei die Gülle am Dienstagmorgen durch das Bachbett bis ins Würzburger Stadtgebiet geflossen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten dann einen Damm errichtet und die übelriechende Flüssigkeit so gestoppt. Zuvor hätten Feuerwehrleute bereits große Mengen Gülle aufgefangen. Nun werde sie abgepumpt.