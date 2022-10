Energiekrise auch im Gotteshaus: kalte Kirchen in Bayern

Wegen der Energiekrise dürfte es in den Kirchen in Bayern kalt bleiben. Die katholischen Bistümer und die evangelische Landeskirche raten zum Sparen.

10.10.2022 | Stand: 07:16 Uhr

In diesem Winter dürfte es in den Kirchen im Freistaat kalt bleiben: Die katholischen Bistümer und die evangelische Landeskirche raten angesichts der Energiekrise zum Sparen, es soll so wenig wie möglich geheizt werden.

Der Bamberger Generalvikar Georg Kestel und Baudirektorin Petra Postler beispielsweise empfehlen den Gemeinden ihrer Erzdiözese, die Temperatur in den Kirchen zu Gottesdienstzeiten um zwei Grad auf maximal 8 bis 10 Grad zu senken. Durch die geringere Temperatur sei nicht mit Schäden an den Ausstattungsgegenständen zu rechnen. Der Frostschutz müsse trotz Temperaturabsenkung gewährleistet werden, um Schäden am Gebäude zu verhindern.

