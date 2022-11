In Kaufbeuren und Memmingen werden Eigentumswohnungen spürbar teurer

Die Wohnungspreise in den teuren Großstädten Bayerns sinken. Erste Rückgänge gibt’s auch auf dem Land. Trotzt das Allgäu dieser Entwicklung?

15.11.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Nach jahrelangen Preisanstiegen endet der Immobilienboom in den größten Städten Bayerns und Baden-Württembergs. Das stellt immowelt fest. Das Immobilienportal hat die Angebotspreise von Wohnungen in den Stadt- und Landkreisen in Bayern und Baden-Württemberg verglichen.

Wie schneidet das Allgäu mit seinen Landkreisen und den Stadtkreisen Kaufbeuren, Kempten und Memmingen bei diesem Vergleich ab?

Gestiegene Bauzinsen führen zu sinkenden Kaufpreisen

In 30 von 134 untersuchten Stadt- und Landkreisen Süddeutschlands sanken die Kaufpreise binnen eines Jahres. Grund seien die gestiegenen Bauzinsen. In der Spitze gab es einen Rückgang von 16 Prozent. In München sanken die Preise um zwei Prozent. Erste Rückgänge gab es auch auf dem Land zu verzeichnen: Landsberg am Lech (-16 Prozent) und Weißenburg-Gunzenhausen (-13 Prozent) meldeten den stärksten Verlust.

Diese Zahlen sind das Ergebnis der immowelt-Analyse. Dort wurden Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, erster Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in 134 ausgewählten Stadt- und Landkreisen Süddeutschlands im Oktober 2022 mit dem Vorjahr verglichen.

In 97 von 134 Kreisen steigen Kaufpreise für Eigentumswohnungen

Für die Trendwende seien vor allem die gestiegenen Bauzinsen verantwortlich. Diese liegen für zehnjährige Darlehen inzwischen bei mehr als vier Prozent. Zu Jahresbeginn betrug der Zinssatz gerade gut ein Prozent. "Für Käufer bedeutet die Anhebung je nach Kaufsumme mehrere hundert Euro Mehrkosten im Monat. Die Nachfrage nach Wohneigentum geht folglich zurück, was mancherorts bereits spürbare Auswirkungen auf die Kaufpreise hat", teilt das Immobilienportal mit.

Der Trend hin zu günstigeren Eigentumswohnungen ist in weiten Teilen des Allgäu nicht zu verzeichnen. Überhaupt: In 97 von 134 Kreisen steigen die Kaufpreise weiter. Der Großteil davon sind ländliche Regionen. Doch es befinden sich auch einige Städte darunter. In Memmingen (+21 Prozent) und Kaufbeuren (+20 Prozent) kommt es zu größeren Preissprüngen nach oben. In den beiden Städten im Allgäu ist die Nachfrage nach Wohneigentum trotz Zinsanstieg nicht gesunken.

Niedriges Preisniveau bekräftigt stärkere Nachfrage

Auf der Suche nach Gründen tut sich immowelt schwer: "Ein möglicher Grund könnte sein, dass die Verschiebung der Nachfrage in Richtung kleinerer Großstädte, die sich im Zuge der Corona-Pandemie gezeigt hat, weiter anhält. Hinzu kommt, dass das Preisniveau in beiden Städten für die Region noch vergleichsweise niedrig war, was die Nachfrage bekräftigt hat. Durch die Anstiege hat sich das Niveau nun an das der umliegenden Kreise angepasst", heißt es in einer Mitteilung.

Stadtkreis Kaufpreis m2 Oktober 2021 Kaufpreis m2 Oktober 2022 Kaufbeuren 2872 Euro 3455 Euro Kempten 3909 Euro 4012 Euro Memmingen 3001 Euro 3630 Euro