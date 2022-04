Er entdeckte radioaktives Gestein: Wie es ist, Strahlung abzubekommen

Robert Hammerschmidt aus Ichenhausen findet nach einer Entrümpelungsaktion eine Kiste mit rosa gesprenkelten Steinen – es kommt heraus, dass sie mit Uran belastet sind.

29.04.2022 | Stand: 08:52 Uhr

Schlafen konnte er nach diesem aufregenden Tag nicht mehr. Viel zu viele Gedanken schwirrten noch in seinem Kopf, dazu kam die Angst um die eigene Gesundheit. Robert Hammerschmidt aus Ichenhausen hat mit seinem Vater am Mittwochnachmittag bei einer Entrümpelungsaktion in Aalen (Baden-Württemberg) radioaktives Gestein gefunden – doch, dass dieser Fund strahlend ist, ist erst zu Hause in Ichenhausen aufgefallen. Daraufhin folgte eine Großaktion mit einer Vielzahl an Einsatzkräften aus den verschiedensten Bereichen, die bis nach Mitternacht ging.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.