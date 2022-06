Erdgas Schwaben & Co.: Regionale Energieanbieter erhöhen Gaspreis stark

Es geht um mehrere hundert Euro im Jahr. Erdgas Schwaben hebt nach den Stadtwerken Augsburg wichtige Gas-Tarife an. Einige Kundinnen und Kunden sparen aber auch.

23.06.2022 | Stand: 15:07 Uhr

Die Folgen des Ukraine-Krieges schlagen immer stärker auf viele Kundinnen und Kunden durch. In unserer Region sieht sich der Energieanbieter ErdgasSchwaben abermals zu einer Preiserhöhung gezwungen. Das Unternehmen, das sich derzeit in Energie Schwaben umbenennt, hebt zum 1. August die Preise in der Grundversorgung und in einem anderen Haupttarif an. Die Erhöhung kann dabei mehrere hundert Euro pro Jahr ausmachen.

