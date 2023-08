Ermittlungen gegen Drogenring: So ist die Lage in Augsburg

Razzien in der Region Augsburg sorgen für Aufsehen. Das Verfahren lässt erahnen, wie viel Geld mit Deals verdient wird. Dabei sind die Zahlen rückläufig.

03.08.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Die Dealer waren offenbar gut im Geschäft. Als die Polizei vor wenigen Wochen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume im Großraum Augsburgund darüber hinaus auf den Kopf stellte, beschlagnahmten die Beamten unter anderem zwei Kilogramm Kokain, ein ganz schönes Paket. Ein Gramm des weißen Pulvers wird in der Region nach Erkenntnissen der Ermittler auch mal für 100 Euro verkauft, es hätte also schnell eine sechsstellige Summe zusammenkommen können, hätte die Polizei nicht zugeschlagen. Die Großrazzia, der inzwischen weitere Durchsuchungen folgten, könnte sich zu einem der größten Drogenverfahren in Augsburg der vergangenen Jahre ausweiten. Es ist auch ein Fall, der zeigt, wie sehr illegale Rauschgiftgeschäfte in der Region ein Thema sind, trotz rückläufiger Zahlen.

