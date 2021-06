Ermittlungen gegen Münchner Schönheitschirurgen ausgeweitet

Eine Frau ließ sich 2019 ihren Bauch und die Oberarme straffen - etwa einen Monat später starb sie. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Chirurgen.

11.06.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Im Fall eines Münchner Schönheitschirurgen ermittelt die Staatsanwaltschaft München I jetzt auch wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, geht es um eine 54-jährige Frau, die sich am 24. April 2019 von dem Schönheitschirurgen ihren Bauch und ihre Oberarme straffen ließ. Danach erkrankte sie schwer und kam ins Krankenhaus, wo sie am 20. Mai starb.

"Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit den Verdacht der fahrlässigen Tötung", teilte die Staatsanwaltschaft dem Magazin in einer Stellungnahme mit. Die Anklagebehörde bestätigte dies der Deutschen Presse-Agentur. Ein Haftbefehl gegen den Mann sei inzwischen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Münchner Mediziner bestreitet die Vorwürfe

Der Mediziner bestreitet dem "Spiegel" zufolge einen kausalen Zusammenhang des Todesfalls mit seiner Operation. In dem Fall des Chirurgen hat die Staatsanwaltschaft inzwischen mehr als 80 Zeuginnen und Zeugen.

Die Staatsanwaltschaft ermittele außerdem wegen des Verdachts der fahrlässigen und gefährlichen Körperverletzung gegen den Mediziner, wie die Behörde der Deutschen-Presse-Agentur bestätigte.

Lesen Sie auch: Arzt nach Corona-Impfung einer Neunjährigen in Bobingen entlassen

Lesen Sie auch