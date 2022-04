Erste VÃ¶gel brÃ¼ten in Bayern - ZugvÃ¶gel noch bei der RÃ¼ckkehr

In Bayern haben die viele Vögel bereits fleißig Nester gebaut und mit dem Brüten begonnen. Die Zugvögel sind noch auf der Rückreise Richtung Norden.

09.04.2022 | Stand: 09:06 Uhr

Viele Vögel bauen derzeit in Bayern fleißig Nester und haben teilweise schon mit dem Brüten begonnen. Darunter seien Meisen, Amseln, Stare oder Sperlinge, sagte Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein. Einige Paare könne man dabei auch über LBV-Webcams rund um die Uhr beobachten.

Viele Zugvögel befinden sich nach Angaben von Nelson allerdings noch auf der Rückreise in den Norden. Während viele Störche und erste Schwalben schon wieder da sind, kehren Rohrsänger und Nachtigall meist erst Mitte bis Ende April zurück.

Flussuferläufer und Flussregenpfeifer suchen nach Brutplätzen

Auch die gefährdeten Flussuferläufer und Flussregenpfeifer suchen nun nach Brutplätzen an Flussufern mit Kiesbänken. Der LBV ruft deshalb mit Blick auf die Osterferien Ausflügler an den Flüssen und Seen im Voralpenland dazu auf, gekennzeichnete Bereiche nicht zu betreten. Hunde sollten demnach dort angeleint bleiben.

Bilderstrecke

Erkennen Sie diese Vögel?

Erkennen Sie diese Vögel?

Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um d... Dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Er steht auf der roten Liste der gefährdeten Vögel in Bayern und Deutschland. Er kommt von April bis Oktober im heimischen Garten vor. Ihn kennzeichnet sein weißer Bauch und der weiße Bürzel. Sein Schwanz ist gegabelt, aber ohne Spieße. ...

Der nächste Vogel, den wir suchen, ist etwa so groß wie eine Taube und in den Alpen zuhause. Der Vogel hat ein glänzend schwarzes Federkleid, auffällig rote Beine und einen gelben Schnabel. Diese Vögel zeichnen sich aus durch ihren akrobatischen Segelflug und ihre pfeifenden Rufe. Und? Gesucht ... Auch dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Der gesuchte Vogel hebt sich von anderen Vögeln seiner Art ab durch die braune Kopfplatte und den schwarzen Wangenfleck. Er kommt in Deutschland ganzjährig in der Nähe von Siedlungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, lichten W...

Der gesuchte Vogel ist laut Landesverband für Vogelschutz (LBV) mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern einer der größten Greifvögel Europas. Man erkennt den Vogel an seinem langen, keilförmigen Schwanz und die meist gelb-rötlichen Brustfedern. Diese sind eigentlich weiß und werden... Dieser Vogel entdeckt man auch mal im eigenen Garten. Er lebt das ganze Jahr über bei uns. Der Vogel ist etwa 15 bis 19 cm groß. Auffällig ist sein leuchtend roter Bauch und sein schwarzes Haupt, dem er seinen Namen zu verdanken hat. Wissen Sie es? Gesucht wird der Dompfaff, auch Gimpel oder Blut... Dieser Vogel hopst und läuft viel auf dem Boden. Er ist schwarz-weiß gefiedert mit einem langen Schwanz. Der gesuchte Vogel hält sich ganzjährig in Deutschland auf und ist Ihnen bestimmt schon einmal im Garten begegnet. Ihm wird nachgesagt, ein Dieb zu sein. Es handelt sich um die Elster.

Der letzte Vogel, den wir suchen, hebt sich durch sein auffälig buntes Federkleid ab. Seine Unterseite ist gelb mit einem schwarzen Streifen in der Mitte. Sein Kopf und die Kehle sind schwarz, die Wangen weiß gefärbt. Der Vogel kommt in Deutschland ganzjährig in Gärten oder lockeren Laub- und N... Der Vogel kommt in Deutschland ganzjährig in Gärten oder lockeren Laub- und N... Bild: Arne Dedert, dpa Der letzte Vogel, den wir suchen, hebt sich durch sein auffälig buntes Federkleid ab. Seine Unterseite ist gelb mit einem schwarzen Streifen in der Mitte. Sein Kopf und die Kehle sind schwarz, die Wangen weiß gefärbt. Der Vogel kommt in Deutschland ganzjährig in Gärten oder lockeren Laub- und N... Bild: Arne Dedert, dpa 1 von 8 Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um d... Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um d... Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv)

Ob der Kälteeinbruch nach den sehr frühlingshaften Temperaturen Ende März den brütenden Vögel geschadet habe, sei schwer abzuschätzen, sagte Nelson. Dadurch sei es natürlich schwieriger, Insekten als Futter für den Nachwuchs zu finden.

Viele Singvögel sind noch nicht so weit

Viele Singvögel seien aber noch gar nicht so weit. Sie legten jeden Tag nur ein Ei und beginnen mit dem Brüten erst, wenn das Gelege vollständig sei. Bei der Blaumeise dauere das zum Beispiel um die zwei Wochen.

Trotzdem könnte es auch ein Vorteil sein, wenn Vögel frühzeitig im Jahr in die Brutsaison starten. Dadurch könnten sie noch eine zweite Brut nachschieben, falls sie die erste verlieren - und so ihre Fortpflanzungschancen verbessern.

