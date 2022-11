Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden

Das Wetter wird ungemütlich: In der Nacht auf Samstag soll es in Bayern zum ersten Mal schneien - vor allem in zwei Regionen. Ist das Allgäu auch betroffen?

18.11.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Es wird weiß - und zwar nicht nur in den Bergen. In der Nacht auf Samstag soll es auch in niedrigen Lagen Schnee geben, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Betroffen sind wohl vor allem die Oberpfalz und Oberfranken.

Dem Schnee gehen kräftige Schauer voraus, auch im Allgäu wird es am Freitag ungemütlich: Der DWD warnt heute in Teilen des Oberallgäus, Ostallgäus, Kempten und Landkreis Lindau vor Starkregen sowie Dauerregen, leichtem Schneefall oberhalb von 1500 Metern und Windböen. (Die detaillierte Wettervorhersage für das Allgäu finden Sie hier.)

Schnee in höheren Lagen im Allgäu erwartet

Laut DWD fallen in der Nacht auf Samstag über 1500 Metern etwa fünf bis 15 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen des Oberallgäus können es sogar bis zu 30 Zentimeter innerhalb von 24 Stunden sein. Die Schneefallgrenze soll auf 1000 Meter sinken. Kurios: In den tieferen Lagen des Allgäus wird es wohl eher nicht schneien - anders sieht das im Gebiet zwischen Rhön und Oberpfälzer Wald aus: Dort kann es in tiefen Lagen bis fünf Zentimeter Neuschnee und Glätte geben. (Lesen Sie auch: Wann kommt der Wintereinbruch?)

Der erste Schnee in den Allgäuer Alpen fiel Mitte September - auch am Freitagmorgen sind viele Allgäuer Gipfel, etwa das Nebelhorn, deutlich verschneit.

