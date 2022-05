Landsberger Malik Harris wird für Deutschland beim ESC Letzter

Der Landsberger Malik Harris hat Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Am Ende wurden es lediglich sechs Punkte.

15.05.2022 | Stand: 07:04 Uhr

Der Landsberger Malik Harris hat für Deutschland beim Eurovision Song Contest den letzten Platz belegt. Insgesamt entfielen auf Deutschland 6 Punkte. Gewonnen hat den Wettbewerb in Turin wie erwartet die Ukraine mit 631 Punkten.

Der 24-jährige Harris zeigte mit seinem Song "Rockstars" eine Ballade mit Rap-Einlagen. Der Song geht laut Harris über die "gute, alte Zeit", in der vieles einfacher gewesen sei.

Malik Harris im ESC: Ukraine war Favorit

Überschattet wurde der Wettbewerb vom Krieg in der Ukraine. Viele Künstler nutzten die Gelegenheit, um ihre Solidarität mit den Menschen in dem von Russland überfallenem Land kundzutun. Bereits zu Beginn des ESC wurde vom Studiopublikum eine Interpretation von "Give Peace a Chance" gesungen.

Entsprechend ging die Ukraine auch als Favoritin ins Rennen, da erwartet wurde, dass viele Menschen ihr aus Solidarität ihre Stimme geben. Deutschland wurde auf den Listen vieler Buchmacher indes die geringsten Erfolgschancen eingeräumt.

Landsberger Malik Harris freute sich auf "cooles Event"

Mit einem großen Ziel ist Harris bereits nicht in den Contest gegangen. „Ich will viel Spaß haben. Für mich ist der ESC nicht reiner Wettbewerb, sondern ein cooles Event wie ein Festival. Wenn ich von der Bühne gehe und weiß, dass ich alles gegeben habe, dann habe ich alles erreicht“, sagte er vor dem Samstagabend.

Der Landsberger will auch in Zukunft seine Heimat nicht verlassen - egal, wohin in die Karriere treibe: "Ich plane nicht, Landsberg zu verlassen. Ich wäre am liebsten auf der ganzen Welt daheim. Aber Landsberg ist für mich richtiges Home-Feeling.“