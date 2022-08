20-Jähriger stirbt nach Unfall in Eschlkam im Krankenhaus

Nach einem Unfall am 22. August in Eschlkam (Oberpfalz) ist ein 20-Jähriger im Krankenhaus nun seinen Verletzungen erlegen.

30.08.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Eine Woche nach einem Unfall ist ein 20-Jähriger in einem Krankenhaus in Niederbayern gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Demnach zog sich der 20-Jährige bei einem Unfall im oberpfälzischen Eschlkam (Landkreis Cham) schwere innerliche Verletzungen zu.

20-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und kracht gegen Baum

Er habe am 22. August auf einer Straße aus zunächst unklaren Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Daraufhin kam er von der Straße ab und krachte in einem nahe gelegenen Wald gegen einen Baum. Nachdem er vor Ort reanimiert wurde, flog ein Hubschrauber den 20-Jährigen in die Klinik, wo er am Montag starb.

